Heißer Sommer und geschlossene Naturfreibäder

Von Lisa Gilz - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Die Naturfreibäder können bei dem Wetter nicht immer ihre Wasserqualität halten. Wo gibt es im Landkreis Landsberg Alternativen und worauf sollten Badende achten?

Zwischen 25 und 35 Grad – perfekte Temperaturen um schwimmen zu gehen. In stillen Gewässern bedeutet die Menge an badenden Menschen allerdings, dass sich der pH-Wert schneller verändert. Schweiß, Sonnencreme, Bräunungsöl – die Stoffe, die sich von den Schwimmerinnen und Schwimmern im Wasser lösen, sorgen zusätzlich dafür, dass der Sauerstoffgehalt sinkt. Manche Naturfreibäder im Landkreis Landsberg mussten deshalb vorerst den Badebetrieb einstellen. Anderenorts können Behörden nur Warnungen für öffentliche Badeseen geben. "Schwimmen auf eigene Gefahr". Wer sichergehen will, kann auf eine Handvoll Freibäder in der Region ausweichen.

Im Naturerlebnisbad in Egling fehlt das Wasser

Anfang der Woche gab das Landratsamt bekannt, dass das Naturerlebnisbecken im Lechtalbad in Kaufering vorübergehend geschlossen werden muss. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme", so Landratsamtsprecherin Anna Diem-Sickinger. Noch sei die Wasserqualität in Ordnung, doch die Bademeister haben bereits erste Anzeichen im Wasser gesehen, dass das Becken eine Pause von Besucherinnen und Besuchern benötige. Man wolle nicht warten, bis das Gewässer kippt. "Lieber zwei Tage Ruhe, in denen die Wasserpflanzen am Rande des Beckens, das Wasser filtern und regenerieren können."

