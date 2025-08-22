Das Leben am Lech sicher genießen

Nein, der Sommer kann einfach noch nicht vorbei sein. Dafür war der Juli zu verregnet. Und wir alle haben uns noch ein wenig Sonnenschein in den nächsten Wochen verdient. Auch wenn das Inselbad schon zu hat, gibt es im Landkreis noch einige Freibäder, Seen und den Lech, die alle zum Baden einladen. Kneipp-Becken, Surfanlagen, Klettergärten sowie ein Labyrinth in Utting und vieles mehr. Der Landkreis hat also noch viel zu bieten, damit es in den Sommerferien trotz einiger verregneter Ferientage noch schön werden kann. Auf schönes Wetter hoffen wir alle und deshalb stellt das LT in einer Serie einige dieser Freizeittipps vor und testet sie gleich ein wenig. Mit dem Freizeittipp „Lech“ starten wir, und es ist schon erstaunlich, wie viele Möglichkeiten der Fluss nur zum Baden oder – einfach mit dem Hund im Wasser tollen – bietet. Für weitere Tipps sind wir dankbar und geben sie gerne weiter (redaktion@landsberger-tagblatt.de)

