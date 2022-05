Die Surfer vom Lech in Landsberg

Plus Lukas Schuler und seine Freunde betreiben in Landsberg einen ganz besonderen Sport: Foil Surfing. Dabei werden sie für viele Passantinnen und Passanten auf dem Lady-Herkomer-Steg zum Blickfang.

Wellenreiten, Windsurfen und Kitesurfen waren die Vorgänger, jetzt gibt es eine neue Trendsportart – das Foil Surfing. Drei Pioniere haben den Lech als ideales Gewässer dafür entdeckt und üben ihren alltagstauglichen Wassersport dort fast täglich aus. Unsere Redaktion hat sie dabei in Landsberg begleitet.