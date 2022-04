Landsberg

18:46 Uhr

Landsberger Reaktionen auf die neuen Inselbad-Pläne

So sieht der aktuelle Vorentwurf des Inselbads aus.

Plus Der aktuelle Vorentwurf für die Sanierung des Inselbads ist Diskussionsstoff im Landsberger Stadtrat. Nicht allen gefällt das getrennte Konzept von Bad und Gastronomie. Dennoch wird es einstimmig beschlossen.

Von Vanessa Polednia

Das marode Inselbad soll saniert werden: Darüber sind sich sowohl die Bevölkerung als auch der Landsberger Stadtrat einig. Über das Wie gibt es dagegen schon lange Diskussionen. In der Stadtratssitzung am Mittwoch hat der von den Stadtwerken beauftragte Architekt seinen überarbeiteten Entwurf für das gesamte Areal vorgestellt. Während eine Stadträtin ihm zum gelungenen Konzept gratuliert, ist sich eine Kollegin sicher: Das werde bei den Landsbergerinnen und Landsbergern nicht gut ankommen. Weshalb die Vorfreude auf das neue Bad bei manchen getrübt ist und was die aktuelle Kiosk-Pächterin sowie ein Vertreter des Lechstrand-Vereins zu den Plänen sagen.

