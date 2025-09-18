Freude am Landsberger Klinikum über die 1000. Geburt des Jahres

Kaum auf der Welt ist Emilia Lang schon eine kleine Berühmtheit im Klinikum Landsberg. Die junge Dame ist die 1000. Geburt dieses Jahr im Klinikum. Im Klinikum kamen zuletzt jährlich über 1400 Babys zur Welt.

Wie das Klinikum in einer Pressemeldung mitteilt, erblickte Emilia nach einem geplanten Kaiserschnitt am Donnerstag, 18. September, um 8.44 Uhr das Licht der Welt. Das geburtshilfliche Team aus Hebammen, Ärztinnen und Ärzten aus Gynäkologie, Kindermedizin und Anästhesie und viele Pflegekräfte hat heuer bereits über 1000 Mal im Einsatz. Denn natürlich sind es 1000 Geburten, aber durch Mehrlingsschwangerschaften deutlich mehr Babys.

Am Abend vor der Geburt gab es Pizza für die Eltern

Dieses Mal hatte Hebamme Romy Birk Dienst, und im Operationssaal standen Theresa Hagemeyer und Dr. Hilde Wolf. Papa Alexander Lang erzählt: „Es war alles gut organisiert und es herrschte eine lockere Atmosphäre.“ Mama Alina berichtet, dass die Eltern am Tag zuvor noch den Abend zu zweit genossen und Pizza bestellt hätten. Vier Tage zuvor hatte die frisch gebackene Mutter selbst einen runden Geburtstag gefeiert, teilt das Klinikum mit.

Hebamme Romy Birk schwärmt: „Ein süßes Kind. Es ist schwerer als gedacht.“ Aktuell erholen sich Mutter und Kind auf der Premiumstation des Landsberger Klinikums. Die kleine Emilia wird künftig mit ihren Eltern und den Geschwistern Malte und Lina in Waal leben. (AZ)