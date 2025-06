Landwirt Ludwig Holzapfel baute Knoblauch als einer der ersten in Bayern an

Ein Geheimnis könnte Ludwig Holzapfel aus seiner Ernte wohl nicht machen. Man riecht sie auf 20 Meter, bevor man sie sieht. In der großen Lagerhalle auf Gut Geratshof nahe Landsberg stapeln sich jährlich rund 300 Tonnen an Knoblauch. In ganz Bayern war er einer der ersten Landwirte, der die Knolle anbaut. Heute, mehr als zehn Jahre später, ist er der größte Knoblauch-Anbauer in Südbayern. Im Interview erzählt er von Rückschlägen, neuen Ambitionen und davon, was kulturelle Vielfalt mit Knoblauch zu tun hat.

