20-jähriges Betriebsjubiläum

Die Schreinerei Rauh aus dem Fuchstal gratuliert ihrem treuen, zuverlässigen und sympathischen Mitarbeiter Tobias Thalmayer (hinten Mitte) zu seinem 20-jährigen Betriebsjubiläum. Seit seiner Ausbildung begleitet er die Firma in allen fachlichen Bereichen. Das Team ist stolz auf ihren erfahrenen und loyalen Kollegen Tobi.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!