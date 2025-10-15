Icon Menü
Fuchstal: 20-jähriges Betriebsjubiläum

Fuchstal

20-jähriges Betriebsjubiläum

Tobias Thalmayer ist seit seiner Ausbildung in der Schreinerei Rauh tätig.
Von Johann Rauh
    Das Team ist stolz auf ihren erfahrenen und loyalen Kollegen Tobi.
    Das Team ist stolz auf ihren erfahrenen und loyalen Kollegen Tobi. Foto: Johann Rauh

    Die Schreinerei Rauh aus dem Fuchstal gratuliert ihrem treuen, zuverlässigen und sympathischen Mitarbeiter Tobias Thalmayer (hinten Mitte) zu seinem 20-jährigen Betriebsjubiläum. Seit seiner Ausbildung begleitet er die Firma in allen fachlichen Bereichen. Das Team ist stolz auf ihren erfahrenen und loyalen Kollegen Tobi.

