Alle Rotorblätter der Fuchstaler Windkraftanlage beschädigt

Stillstand an der neuen Windkraftanlage in Fuchstal. Auch die bereits montierten Rotorblätter weisen Schäden auf.

Plus Zuerst eins, dann zwei und nun alle neun. In Fuchstal müssen die neuen Rotorblätter ausgetauscht oder ausgebessert werden. Das gilt auch für die sechs, die bereits montiert sind.

Von Andreas Hoehne

Einen Stillstand erlebten die Beobachterinnen und Beobachter in der letzten Zeit beim Bau der neuen drei Windkraftanlagen im Fuchstaler Gemeindewald. Denn weder ging die erste Anlage wie angekündigt im September in Betrieb noch wurden an der dritten Anlage die Flügel an dem bereits aufgestellten Turm gehängt. Nun informierte das Ingenieurbüro Sing über den weitreichenden Grund für den Verzug. Denn alle neun Rotorblätter, darunter auch die sechs bereits montierten, weisen einen Schaden auf, der beim Transport verursacht worden war.

Ursache war wohl eine fehlerhafte Halterung beim Transport

Bereits im August ein Rotorblatt aus unbekannten Gründen beschädigt und durch eine Nachlieferung im September ersetzt worden (wir berichteten). Im selben Monat kam es dann beim Abladen von dem Selbstfahrer bei einem weiteren Blatt zu einer leichteren Beschädigung, die aber an Ort und Stelle repariert werden konnte. Danach sei dieses durch Experten auf Haltbarkeit und Neuwertigkeit überprüft worden. Dabei arbeitete man mit einem Endoskop, das über ein gebohrtes Loch eingeführt wurde, und man stellte dabei einen 1,50 Meter bis 1,60 Meter langer Riss fest, so Robert Sing vom Ingenieurbüro, der mit dem Abladeschaden nicht in Verbindung stand. Dies veranlasste Enercon auch alle weiteren acht Rotorblätter, das heißt auch die sechs schon montierten, zu untersuchen und bei allen wurde das gleiche Schadensbild festgestellt.

