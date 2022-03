Fuchstal

Am Ascher Rauth in Fuchstal hofft man auf bessere Zeiten

Plus Drei Jahre gibt es keinen Pistenzauber am Ascher Rauth im Fuchstal. Die Corona-Pandemie und der Schneemangel sorgen für Ausfälle. Wie der Skiclub seinen Nachwuchs dennoch fördert und was in den kommenden Jahren geplant ist.

Von Andreas Hoehne

„Gehofft haben wir bis zuletzt“, meint Robert Steger, der Vorsitzende des Ascher Skiclubs. Doch der Schnee, der zumindest im vergangenen Dezember in Fuchstal zumindest in sehr nasser Form fiel, war heuer bis zum März absolute Mangelware. So bauten die Vereinsmitglieder in diesen Tagen ein weiteres Mal den rund 190 Meter langen Schlepplift am Ascher Rauth ab, die dritte Saison, in der er an keinem einzigen Tag in Betrieb gegangen wäre.

