Berufswelt hautnah: „Tage der Berufe“ begeistern Schüler und Betriebe

Lernen durch Handeln statt bloßem Zuhören: Die Johann-Baptist-Baader-Mittelschule hat am 23. und 24. Juli 2025 zum dritten Mal ihr praxisnahes Projekt „Tage der Berufe“ durchgeführt – mit großem Erfolg. Über 60 regionale Unternehmen boten den Schülern der siebten bis neunten Jahrgangsstufen spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Ganz im Sinne des Konfuzius-Zitats „Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich“, standen bei dem Projekt praktische Erfahrungen und echtes Mitwirken im Vordergrund. Die Jugendlichen konnten aus einer Vielzahl von Betrieben gezielt diejenigen auswählen, die ihren Interessen und Talenten entsprachen und damit eine individuelle und motivierende Herangehensweise an Berufsorientierung ermöglichten. Dabei entstanden jahrgangsübergreifende Kleingruppen, in denen vier bis zwölf Schüler gemeinsam die Arbeitswelt erkundeten – im Schulgebäude oder direkt vor Ort in den Betrieben. Viele nutzten die Gelegenheit, hinter die Kulissen ihrer Wunschberufe zu blicken und selbst Hand anzulegen.

Die Bundeswehr vor Ort bei den Tagen der Berufe an der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule. Foto: Birgitte Kopp

Die Mittelschule Fuchstal verfolgt mit dem Projekt einen klaren pädagogischen Ansatz: Nicht Noten, sondern Stärken und praktische Fähigkeiten sollen im Mittelpunkt stehen. „Unsere Schüler lernen am besten durch Tun“, betont die Schulleitung um Eva-Maria Klein, Markus Arnold und Doris Riegelbauer sowie Projektleiter Matthias Neumann mit seinem Team der Berufsorientierung. Dass so viele regionale Betriebe bereit waren, kreative und praxisnahe Angebote auf die Beine zu stellen, wertet die Schule als Zeichen großer Wertschätzung. Ob Handwerk, Pflege, Technik oder Verwaltung – die „Tage der Berufe“ ermöglichten den Jugendlichen, sich auszuprobieren, Kontakte zu knüpfen und Perspektiven zu entwickeln. Ein nachhaltiger Impuls für die Berufsorientierung, der zeigt, wie gewinnbringend Schule und Wirtschaft zusammenarbeiten können.

