Beschluss zu Sicherheitsdienst bei der Mittelschule und Kita-Gebühren

Mit zwei Themen rund um den Nachwuchs beschäftigte sich der Fuchstaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Zum einen wurde über die Erhöhung der Gebühren im Kindergarten abgestimmt, zum anderen ging es um die Frage, ob ein Sicherheitsdienst weiterhin engagiert werden soll.

Dieser soll auf dem Gelände der Mittelschule jenseits der Unterrichtszeiten für Ordnung sorgen. Hintergrund ist, dass das Verbot von Alkohol und Zigaretten auf dem Gelände teils nicht eingehalten wird. Auch Vandalismus war in der Vergangenheit immer wieder mal Thema. „Derzeit ist es ruhig auf dem Schulgelände“, sagte Bürgermeister Erwin Karg, was angesichts der Jahreszeit aber auch kein Wunder sei. Im Sommer werde für den Sicherheitsdienst wieder mehr zu tun sein. Probleme habe es zuletzt auf dem nahegelegenen Spielplatz gegeben. „Dort wurden unter anderem Böller gezündet. Ich habe mit den Kindern und deren Eltern geredet, die sind jetzt brav.“ Laut Karg schaut die beauftragte Firma zweimal in der Woche zu unterschiedlichen Zeiten vorbei. Er schlug vor, die Dienste des Unternehmens ein weiteres Jahr zu nutzen. Dafür wurde ohne nennenswerte Debatte einstimmig votiert.

Gebühren im Kindergarten werden in Fuchstal erhöht

Beschäftigt hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung auch mit der Gestaltung der Elternbeiträge in der Kindertagesstätte. Laut Bürgermeister beträgt die Erhöhung zum 1. September 2025. Wer sein Kind acht Stunden in der Krippe betreuen lässt, zahlt statt 413 Euro künftig 442 Euro. Im Kindergarten erhöht sich der Betrag bei derselben Buchungszeit von 190 auf 198 Euro.

Im Kindergarten zahlt der Freistaat für jedes Kind einen Zuschuss von 100 Euro. Der Krippenzuschuss von 100 Euro ist ans Einkommen gekoppelt. Dieses darf mit einem Kind nicht höher als 60.000 Euro pro Jahr sein. Für jedes weitere Kind erhöht sich Grenze um 5000 Euro. Der Bürgermeister ließ auch darüber abstimmen, die Beiträge in den Jahren 2026 bis 2028 in prozentualen Rahmen wie heuer weiter zu erhöhen. Außer Rat Anton Weinholzner stimmten dem alle zu.