Blasmusik zu Kaffee und Kuchen

Ein voller Saal, gute Verpflegung und beste Stimmung - das wünschen sich Musikerinnen und Musiker am allermeisten. Und genau das bekam die Junior- und Jugendkapelle Fuchstal für ihr Gemeinschaftskonzert in der Fuchstalhalle am vergangenen Sonntag auch. Eltern, Geschwister und Großeltern waren zahlreich gekommen, um den rund 60 Kindern und Jugendlichen zuzuhören.

Julian Gleich wird den Dirigentenstab der Juniorkapelle Fuchstal zum Schuljahresende abgeben. Foto: Thomas Metschl

Eröffnet hat die Jugendkapelle Fuchstal unter ihrer Dirigentin Karina Schönberger den Nachmittag mit „Fanfare and Flourishes II“. Weiter ging es mit Filmmusik von Jurassic Park und „Journey into Diabolo Canyon“, was ebenfalls gut zu einem Film passen würde. Das bunte Medley von Disneymelodien ließ Filmerinnerungen wach werden, bevor der erste Teil mit Polka, Walzer und Marsch abgeschlossen wurde. Die beiden Moderatorinnen Nina Seelos und Stephanie Sparn bedankten sich nicht nur bei ihrer Dirigentin, sondern auch bei den Jugendvertreterinnen und -vertretern, die der Jugend ein schönes Probenwochenende organisiert hatten. Gestärkt vom reichhaltigen Kuchenbuffet, übernahm in der zweiten Hälfte die Juniorkapelle Fuchstal unter der Leitung von Julian Gleich die Bühne. Eingeleitet vom „Ewigen Kreis“ aus „Der König der Löwen“ und dem Stück „Thunderbolt Peak“ von Timothy Johnson, machten sich die jungen Musikerinnen und Musiker mit dem „Irish Dream“ auf nach Irland. Mit „Magnificent Seven“ hatten sie auch Filmmusik im Programm. Zum Schluss gab es mit dem „Wellerman“ und „Mamma Mia“ noch weitere bekannte Melodien zu hören.

Für Julian Gleich war es das letzte Konzert mit der Juniorkapelle. Er wird das Dirigat zum Schuljahresende abgeben. Auch wenn es immer mal Hochs und Tiefs gegeben habe: „Ich bin unheimlich stolz, dass ich so viele junge Musikerinnen und Musiker auf ihrem Weg begleiten durfte.“ Ab September übernimmt dann Daniel Schmidt den Dirigentenstab. Er unterrichtet bereits als Instrumentallehrer in Fuchstal und leitet die Jugendkapelle Kaufering sowie die Schülerkapelle Penzing.

