Buben legen Feuer an der Fuchstaler Mittelschule

Auf dem Gelände der Mittelschule in Fuchstal werden mehrere kleine Feuer gelegt. Die mutmaßlichen Täter sind zwei Minderjährige.

Am Dienstagabend, 3. Januar, haben Minderjährige an der Fuchstaler Mittelschule gezündelt. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine Streife der Inspektion Landsberg nach Mitteilung über mehrere kleine Brände auf dem Gelände der Schule zwei Buben aus dem südlichen Landkreis feststellen.

Diese hatten mit Feuerzeugbenzin an drei Stellen Feuer gelegt, die aber nach aktuellem Stand zu keinem Schaden oder einer Gefährdung der Gebäude führten. Die beiden Buben wurden laut Polizei noch am Parkplatz der Schule an die Eltern übergeben. (AZ)

