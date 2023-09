Fuchstal

Bürgermeister-Satire: „Terminvereinbarungen sind überflüssig“

Plus Beim Lesen des Gemeindeblatts Heimat Fuchstal gibt es Grund zum Schmunzeln. Erwin Karg hat eine Serie gestartet, die den Umgang mit dem Bürgermeister beschreibt.

Von Lisa Gilz

Es ist Halbzeit in vielen Rathäusern: Die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben nun schon drei Jahre hinter sich und noch drei Jahre der Legislaturperiode vor sich. Dabei gehen die Gemeindevertreter ihren Job alle unterschiedlich an. Während einige lieber so wenig wie möglich sagen und sich aus der Öffentlichkeit heraushalten, gibt es eben diejenigen, die sich ganz anders positionieren und sich nicht scheuen, auch mal einen Witz auf eigene Kosten zu riskieren.

Das könnte in diesem Jahr denjenigen Bürgerinnen und Bürgern im Fuchstal aufgefallen sein, die regelmäßig und mit Sorgfalt ihr Gemeindeblatt Heimat Fuchstal lesen. Mit jedem Heft eine der zwölf goldenen Regeln zum Umgang mit dem Bürgermeister – der selbst hofft, dass seine Bürger damit umzugehen wüssten.

