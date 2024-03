Fuchstal

18:00 Uhr

Bürgerversammlung der Gemeinde Fuchstal: Erfolgsbilanz mit kabarettistischen Einlagen

Plus Die Bürgerversammlung der Gemeinde lockt etwa 100 Gäste ins Hofgartenhaus in Leeder. Die Eisstockdamen des SV Fuchstal dürfen sich inss Goldene Buch eintragen.

Von Andreas Hoehne

Die Berichte von Bürgermeister Erwin Karg und Landrat Thomas Eichinger standen bei der rund zwei Stunden dauernden Fuchstaler Bürgerversammlung im Hofgartenhaus in Leeder im Vordergrund. Die knapp 100 anwesenden Bürgerinnen und Bürger und damit so viele wie schon seit vielen Jahren nicht mehr kamen hingegen kaum zu Wort. Karg hatte zuvor versichert, er habe jederzeit ein offenes Ohr für die Anliegen und man könne sich direkt per E-Mail an ihn wenden. Davon wich dann ausschließlich der im vergangenen Jahr aus dem Fuchstaler Gemeinderat zurückgetretene Wolfram Ruoff ab.

Fuchstals Einwohnerzahl ist gestiegen

Er erkundigte sich nach den Projekten, die von den Bürgerinnen und Bürgern dem Zukunftsrat vorgeschlagen worden waren, dazu gehört unter anderem ein Soccerplatz auf dem Sportgelände und nach dem Termin eines Workshops zur demografiefesten Kommune, der in Kargs Präsentation erwähnt worden war. Bereits vor der Bürgerversammlung hatte ein Besucher Karg auf die Müllablagerungen an den Altglascontainern vor der Fuchstalhalle angesprochen.

