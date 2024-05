Bürgerwindkraft-Projekt in Fuchstal geht ans Netz

Die neuesten Windräder im Fuchstaler Gemeindewald werden in Betrieb genommen. Über 200 Gäste kommen zur Einweihung. Zwei Rotmilane sorgen für die Abschaltung.

Knapp acht Jahre nach der Einweihung der vier Anlagen im Kingholz wurden nun auch die drei neuen Fuchstaler Windräder im Gemeindewald mit einem Festakt in der Fuchstalhalle, an dem über 200 geladene Gäste teilnahmen, . Vorausgegangen waren in einem kleineren Kreise die Besichtigung und die Segnung der mittleren Anlage durch Diakon Hermann Neuner aus Waal.

„Bürgerwindkraft Fuchstal Gemeindewald“ kostet 21 Millionen Euro

Mit der 21-Millionen-Euro-Investition sollen jährlich etwa 30 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom erzeugt werden. Betreiber ist die „Bürgerwindkraft Fuchstal Gemeindewald“ mit 242 Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, darunter die Gemeinde Fuchstal selbst, die etwa die Hälfte der Einlage in Höhe von 6,4 Millionen Euro aufgebracht hatte, der Restbetrag wurde über die Umweltbank finanziert. In ihrem Rückblick vor der Segnung ging Projektleiterin Pia Zordick vom Landsberger Ingenieurbüro Robert Sing auf die Hindernisse bei der Planung und beim Bau ein. So hatte die höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern zunächst die artenschutzrechtliche Genehmigung versagt und erst durch den Umstand, dass man für die bayernweit erstmalige Erprobung eines Abschaltsystems zum Vogelschutz ausgewählt wurde, konnte Abhilfe geschaffen werden. Wie gut die Abschaltung funktioniert, konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Überflug von zwei Rotmilanen selbst überzeugen.

Ein weiteres Hindernis sei die Weigerung von zwei Waldbesitzern gewesen, die Zufahrt durch das Aschtal zu ermöglichen. Um auf dem Umweg die fast 80 Meter langen Rotorblätter durch Leeder zu befördern, musste ein Selbstfahrer eingesetzt werden, ein Schauspiel, das die Zaungäste gleich 19 Mal erleben konnten. Denn erst nach der teilweise schon erfolgten Montage im vergangenen September hatten sich alle Flügel als defekt herausgestellt und mussten ersetzt werden.

Hersteller: "Eine der modernsten Windkraftanlagen in Bayern"

Peter Köppel und Johannes Schnabel vom Hersteller Enercon beschrieben die drei Anlagen vom Typ „E160 EP5 E3“ mit einem Rotordurchmesser von 160 Metern und einer Nabenhöhe von 166 Metern als die modernsten, die bislang in Bayern aufgestellt wurden. Als Beispiel für die gewaltigen Dimensionen nannte Köppel den Generator, der mit seinen 126 Tonnen auf den deutschen Autobahnen nicht zu transportieren gewesen wäre und deshalb an der Baustelle aus zwei Teilen zusammengesetzt werden musste.

Am Abend in der Fuchstalhalle erinnerte Robert Sing daran, dass man bereits im Jahr 2016 unter dem Motto „Einer geht noch“ Gedanken an eine Erweiterung des Fuchstals Windparks im Kopf gehabt hätte, 2017 sei dann der entsprechende Beschluss im Gemeinderat erfolgt. Besonders bedankte sich Sing bei den Verantwortlichen im Landsberger Landratsamt, die es durch ein schnelles Genehmigungsverfahren ermöglicht hätten, dass man die mit dem Hersteller geschlossenen Vereinbarungen einhalten konnte.

Der bedauerliche Umstand, dass schon kürzere Zeit nach dem Abendessen die Blaskapelle Markt Leeder mit ihrem Dirigenten Felix Tigges in einer fast leeren Halle spielen musste, war wohl auch der Länge der Veranstaltung zuzuschreiben. Begonnen hatte man nämlich bereits am Nachmittag mit dem Grußwort des Bürgermeisters Erwin Karg und mit Kaffee und Kuchen, für die Bewirtung war das Eventcatering „Der Kocht“ aus Hurlach zuständig.