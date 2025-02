Dartspieler sorgen für Mitgliederzuwachs

Gewählt wurde bei der Jugendorganisation JM Fuchstal. Bei der Jahreshauptversammlung im JM-Raum im Obergeschoss des Fuchstaler Sportheims bestätigten die anwesenden Mitglieder Christopher Ruf als ihren Vereinsvorsitzenden. Sein Stellvertreter ist weiterhin Armin Friedrichs. Als Schriftführerin arbeitet Tabea Hefele im Vorstand mit, für die Finanzen ist Nils Hahn zuständig, als Clubleiter sind Fiona Krauter und Bastian Runge tätig. Geprüft wird die Kasse von Benjamin Nirschl. Die Vertretung der JM Fuchstal im Kreisjugendring will zunächst Ruf selbst übernehmen, gesucht wird aber auf Dauer eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Nicole Boywitt, die zuletzt auch stellvertretende Vorsitzende des Jugendrings war.

In seinem Bericht erwähnte Ruf, dass man derzeit wegen Studium und auswärtiger Berufstätigkeit personelle Probleme habe. So beteiligte man sich lediglich an der Spaßolympiade der Fuchstaler Vereine und führte am Vormittag des Heiligen Abends im Luitpoldsaal einen Film für die Kinder vor. Das traditionelle Engagement bei den Märkten in Leeder wurde jedoch abgesagt. In die Bresche springen wollen hierbei die Fuchstaler Dartspieler vom „Foxvalley Dartclub“. Sie haben sich als eine Sparte der JM Fuchstal angeschlossen, was dem Verein einen beträchtlichen Mitgliederzuwachs bescherte. Die rund 35 Aktiven um Abteilungsleiter Alexander Schneider haben den ehemaligen Jugendtreff im Keller der Fuchstalhalle mit Unterstützung der Gemeinde gründlich saniert und von dieser auch dessen Nutzung vertraglich zugestanden bekommen. Wie Schneider bei der Versammlung berichtete, sei man mit drei Wettkampfmannschaften im Spielbetrieb bei „Steeldart Allgäu“ vertreten. Damit schließt sich auch ein Kreis, denn die JM Fuchstal hatte bereits ab 1999 zehn Jahre lang die Trägerschaft für den Raum und hier offene Jugendarbeit betrieben. Später war dafür der Gemeindejugendpfleger Moritz Hartmann bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2021 alleine verantwortlich.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.