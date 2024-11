Das Pony kommt ins Wohnzimmer

Mit zwei Schulponys von „BoMoNi Westernreiten“ besuchten Lukas Rommeley und Anja Wohlfarter kürzlich die Einrichtungen der Mobilen Pflege Fuchstal. Die Seniorinnen und Senioren zeigten sich tief beeindruckt von den beiden Vierbeinern im Wohnzimmer, empfingen sie mit leuchtenden Augen, streichelten sie und sprachen mit ihnen. Diese tiergestützten Angebote für Menschen mit Demenz erfreuen sich im Pflegebereich zunehmender Beliebtheit, so Geschäftsführerin Beate Gürster von der Mobilen Pflege und der Besuch der Ponys soll deshalb künftig monatlich wiederholt werden. In der Tagespflege Asch freuten sich (von links) Edith Fuchs, Rosemarie Arlt und Brigitte Ringenberg über den Besuch des achtjährigen Wallachs „Siggi“. Bei Brigitte Ringenberg wurden dabei Erinnerungen an ihre Zeit als Dressurreiterin wach. (hoe)

