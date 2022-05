Fuchstal

Der Kindergarten in Fuchstal erhält einen Anbau

Der Neubau des Fuchstaler Kindergartens soll in Holzbauweise ausgeführt werden.

Plus In Fuchstal gibt es aktuell zu wenig Kindergartenplätze. Einige Mädchen und Buben müssen deswegen nach Unterdießen ausweichen. Jetzt schafft die Gemeinde einen Neubau. Wie viele Kinder darin Platz finden.

Von Andreas Hoehne

Zunächst nur zur Kenntnis genommen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung die vom Architekten Alexander Guggemos vom Büro Barbist aus Lechaschau in Österreich vorgelegte Planung für die Erweiterung und den Neubau der Fuchstaler Kindertagesstätte. Die bisherige Einrichtung mit insgesamt sieben Gruppen für 140 Kinder, die erst vor Kurzem energetisch saniert worden war, hatte sich als zu klein erwiesen, sodass Fuchstaler Eltern mit ihren Kindern auch nach Unterdießen ausweichen mussten. Nun soll ein Neubau mit vier Gruppen für 74 Kinder geschaffen werden, der unmittelbar an den Altbestand angrenzt.

