Die Fuchstaler Windräder dürfen gebaut werden

Plus Die Gemeinde Fuchstal möchte drei weitere Windräder errichten. Jetzt hat das Landratsamt die Genehmigung erteilt.

Etwa vier Jahre nach der Vergabe der ersten Planungsaufträge durften Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid jetzt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für drei weitere Windräder im Landratsamt abholen. Damit können die Windkraftanlagen im Gemeindewald gebaut werden, im Staatsforst stehen bereits vier Anlagen der Bürgerwindkraft. Warum sich auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) über die Genehmigung freut.