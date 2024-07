Dieb schleicht sich in Haus und stiehlt Bargeld und Schmuck

Am Mittwochvormittag hat sich ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Lechmühlen geschlichen und dort Bargeld in Höhe einer mittleren vierstelligen Summe sowie Schmuck gestohlen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Landsberg nach einem weißen Fahrzeug – vermutlich ein Kombi – mit Teilkennzeichen „OP-“. Wobei nicht klar ist, ob es sich um ein deutsches oder ein auswärtiges Fahrzeug handelt.

Im Bereich des Einfamilienhauses wurde nach Angaben der Polizei zudem eine etwa 1,75 Meter große Person im Alter von etwa 30 Jahren und mit einem Dreitagebart gesehen. Bekleidet war der Mann mit einem blau-beigen Oberteil sowie einer blauen Hose, so die Polizei. Hinweise können telefonisch unter 08191/9320 an die Polizeiinspektion Landsberg weitergegeben werden. (AZ)