Direktvermarktung "Fux-Stroms" wird zum Jahresende eingestellt

Die Direktvermarktung aus Fuchstal gibt es seit 2019. Doch der ambitionierte Plan, Strom aus lokalen Quellen zu liefern, scheitert an der Realität.

Aus für den FuXStrom aus dem Fuchstal: In einer Mitteilung informierte der Regionalstromvermarkter „RegioGrünStrom“ aus Markt Erlbach in Mittelfranken die betroffenen Haushalte über die in Absprache mit der Gemeinde erfolgte Einstellung dieses Angebotes. Zur Begründung wurde auf zu hohe Kosten verwiesen. Seit Januar 2019 war es in Fuchstal und Unterdießen möglich gewesen, Strom zu beziehen, der ausschließlich aus örtlichen Photovoltaikanlagen stammte und dessen Vertrieb das Unternehmen aus Mittelfranken übernommen hatte.

Aus für FuXStrom: Sonderkündigungsrecht für betroffene Kundinnen und Kunden

Den betreffenden Haushalten wird nun der RegioGrünStrom selbst angeboten, dem man, so der Vermarkter, ebenfalls überwiegend aus Bürgerphotovoltaik- und Windkraftanlagen vorwiegend in Franken bezieht. Da dies gleichzeitig mit einer Preisanpassung, in dem Fall nach unten, verbunden ist, besteht für die Kundinnen und Kunden jedoch ein Sonderkündigungsrecht. Zu dem Aus für den FuXStrom nahm Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung Stellung. Die Gemeinde mit ihren Liegenschaften und er privat hätten in der Vergangenheit das Angebot genutzt, stellte er fest. Die Einführung vor fünf Jahren habe eine Menge Arbeit gemacht und etwa 10.000 Euro an Kosten verursacht. Seinerzeit hätte man vorwiegend mit dem Hauptzollamt in Rosenheim zu tun gehabt. In Deutschland sei das alles sehr kompliziert, beklagte Karg den Verwaltungsaufwand.

Fuchstaler Bürgermeister nennt komplexe Rahmenbedingungen als Stolperstein für FuXStrom

Damals hatte man auch gehofft, dass es für die Anteilsinhaberinnen und -inhaber der Windkraftanlagen und die Haushalte am Ort einen Rabatt auf den Strompreis gebe, das konnte aber aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Im Vorfeld der Einführung hatte sich Robert Sing vom Landsberger Büro für erneuerbare Energien bereits jahrelang mit den Möglichkeiten einer Direktvermarktung des Stroms befasst. Auf Nachfrage unserer Zeitung erläuterte er die genaueren Gründe für das Scheitern des Projektes, die nicht im fehlenden Willen, sondern in den Rahmenbedingungen zu suchen seien.

Bislang sei vom Stromertrag der Fuchstaler Photovoltaikanlagen bilanztechnisch eine bestimmte Menge abgezweigt worden, um den Bedarf der FuXStromkunden abzubilden. Nun sei jedoch der bisherige Direktvermarkter des Stroms von einem größeren Anbieter übernommen worden, sodass sich die Bedingungen für die Gemeinde entscheidend verschlechtert hätten. So wäre ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag erforderlich geworden, um das Angebot mit dem FuXStrom auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Aus heutiger Sicht gebe es keinen anderen Weg als den Ausstieg, meinte Sing, auch wenn er dies sehr bedauere. Sobald sich aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert hätten, könne man über eine Neuauflage für den FuXStrom nachdenken. Es sei schade, merkte Sing zudem an, dass die Fuchstaler Haushalte immer noch das gleiche Nutzungsentgelt zu zahlen hätten wenn sie ihren Strom statt von einem Versorger aus dem hohen Norden Deutschlands direkt vom Ort bezögen.

Rein praktisch wird sich für Fuchstals Haushalte unabhängig vom jeweiligen Anbieter allerdings nichts ändern. Denn wie das Umweltbundesamt hierzu feststellt, komme der größte Anteil des Stroms aus der Steckdose meist aus einem nahen Zufluss, das heißt dem nächstgelegenen Kraftwerk. Ob dies nun ein Windrad, eine Photovoltaikanlage oder ein Gaskraftwerk ist, spielt dabei keine Rolle, denn ein eigenes Netz für Ökostrom gibt es bekannterweise nicht.

