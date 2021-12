Ein Kompromiss mit den Rechtlern in Fuchstal scheint gefunden

Plus In Teilen des Fuchstaler Gemeindewalds haben einige Bürger besondere Rechte. Für den Bau der neuen Windkraftanlagen soll ihnen jetzt eine Entschädigung gezahlt werden.

In Fuchstal gibt es offenbar einen Kompromiss im Konflikt zwischen der Gemeinde und den sogenannten Rechtlern, die zum Teil den Bau der drei zusätzlichen Windkraftanlagen im Gemeindewald ablehnen. Denn in nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat jetzt eine Vereinbarung beschlossen, mit der die Holznutzungsberechtigten entschädigt werden sollen.