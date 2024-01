Fuchstal

18:01 Uhr

Windkraftgegner um Fuchstal bekommen ein „Schmerzensgeld“

Plus Denklingen, Osterzell und der Markt Kaltental profitieren künftig von den Fuchstaler Windkraftanlagen – unabhängig davon, dass sie den Bau immer wieder kritisiert haben.

Nichts im Leben sei umsonst, heißt es in einer Volksweisheit. Eine Ausnahme davon gibt es jedoch für drei Nachbarn der Gemeinde Fuchstal. Sie werden trotz ihrer zum Teil deutlichen Kritik an den vier Windkraftanlagen im Staatswald künftig jährlich an deren finanziellen Erträgen teilhaben. Noch vor Weihnachten erhielten die Gemeinden Denklingen, Markt Kaltental und Osterzell die ersten Abschlagszahlungen in Größenordnungen zwischen 800 und 10.000 Euro.

Ingenieursunternehmen bezeichnet Zahlung als „anerkennende Akzeptanzgebühr“

Grundlage dieses mehr oder weniger unerwarteten „Geldsegens“ ist eine Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes (EEG) aus dem Jahr 2023. Demnach sollen Betreiber von Windkraft- und Freiflächenanlagen die Kommunen, die durch die Anlagen betroffen sind, einseitig und ohne Gegenleistung am Gewinn beteiligen, und zwar in Höhe von 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde. Betroffen sind in diesem Sinne die vier Kommunen, deren Flächen in einem Umkreis von 2500 Metern um die jeweiligen Masten liegen, das sind neben Fuchstal selbst die Gemeinden Denklingen im Landkreis Landsberg sowie Markt Kaltental und Osterzell im Landkreis Ostallgäu.

