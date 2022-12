Einigung ohne Enteignung: Lücke im Gehweg kann geschlossen werden

Plus Auf 40 Metern ist der Gehweg in Leeder entlang der Josef-Schöner-Straße verengt. Jetzt kann die Gefahrenstelle nach jahrelangem Streit ausgebaut werden.

Fast 15 Jahre nach dem Bau des Gehweges entlang der Josef-Schöner-Straße in Leeder kann nun endlich eine Gefahrenstelle beseitigt werden. Hier verengt sich der Weg auf einer Länge von 40 Metern. Ursache dafür war, dass der Landwirt, dem die angrenzende Wiese gehört, nicht bereit war, einen drei Meter breiten Streifen seines Grundstücks abzutreten.