Entscheidung wäre "wie ein Vulkanausbruch": Bauvorhaben erneut abgelehnt

Plus Der Gemeinderat lehnt den Umbau einer Halle in Lechmühlen erneut ab. Die Entscheidung steht im Widerspruch zur Stellungnahme des Landratsamts.

Von Andreas Hoehne

Im Juli vergangenen Jahres hatte der Fuchstaler Gemeinderat mit elf zu vier Stimmen den Umbau eines ehemaligen Stalles in Lechmühlen in ein Wohngebäude mit zwei Einheiten abgelehnt. Standort der Halle ist im Außenbereich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Sägewerk. Damals hatten die Räte in ihrer Entscheidung unter anderem auf mögliche Probleme wegen des Lärmschutzes hingewiesen. Bei der erneuten Behandlung in der jüngsten Ratssitzung fiel die Ablehnung des Antrags sogar einstimmig aus.

Auslöser war ein Schreiben des Landratsamtes, das man das Vorhaben für genehmigungsfähig halte und notfalls das gemeindliche Einvernehmen ersetzen werde. „Ich bin etwas vom Glauben gefallen“, quittierte Bürgermeister Erwin Karg diese Mitteilung und kündigte an, dass man notfalls gegen den Bescheid der Behörde klagen werde, und das zum ersten Mal in der Gemeindegeschichte, wie er feststellte. Darüber habe er auch schon vorab das Bauamt informiert.

