Erinnerungen an die eigene Kindheit

Gerade der Auftritt von Kindern kann bei Demenz-Erkrankten Erinnerungen an die eigene Jugend wecken. Beate Gürster, die Geschäftsführerin der Mobilen Pflege Fuchstal, hatte deshalb zur Weihnachtsfeier in der Fuchstalhalle den Chor und die Bläserklasse der Grundschule eingeladen. Mit leuchtenden Augen verfolgten viele der Gäste aus der Seniorenwohngemeinschaft, der Tages- und der Kurzzeitpflege sowie der ambulanten Betreuung diese gelungenen Darbietungen.

Einen Sitztanz führten die Gäste der Tagespflegestätte in Asch auf.

In ihrer Begrüßung erinnerte Gürster an die Woche zum 20-jährigen Bestehen der Mobilen Pflege im vergangenen Juni. „Freuen wir uns auf die nächsten 20 Jahre“, meinte sie. Grundlage ihrer Einrichtung mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei das Motto „ambulant vor stationär“, denn ihre Gäste sollten möglichst lange in ihrem häuslichen Umfeld bleiben und dort versorgt werden. Ein Pflegeheim werde man ganz sicher nicht in das Angebotsspektrum aufnehmen, stellte sie fest. „Menschen mit Demenz gehören zu uns“, so Beate Gürster, denn jeder könne später einmal selbst betroffen sein.

Einen Beitrag zur Weihnachtsfeier leisteten die Gäste der Tagespflegestätte in Asch, die mit viel Elan einen „weihnachtlichen Sitz-Tanz“ aufführten. Die Veranstaltung bei Kaffee, Kuchen und Plätzchen wurde - wie schon in den Jahren zuvor - von Joachim Feldmeier musikalisch umrahmt. Den Schulchor, unter Leitung von Carolin Remy, gibt es seit dem Jahr 2017. Die Bläserklasse, in der die Dritt- und Viertklässler der Grundschule aktiv sind und die von der Frank-Hirschvogel-Stiftung unterstützt wird, wird von Dirigentin Karina betreut und sie besteht bereits seit dem Jahr 2012.

