Erschließung der neuen Bauplätze kostet 210.000 Euro

Der Fuchstaler Gemeinderat erteilt der Verwaltung die Vollmacht, weitere Aufträge für das geplante Sechs-Familien-Haus in Seestall ohne Gremiumsbeschluss zu vergeben.

Im Bau befindet sich derzeit das gemeindliche Sechs-Familien-Haus neben der Seestaller Kirche. Laut Zeitplan soll es bis Ende Mai nächsten Jahres fertiggestellt sein. Nach der Vergabe der Blitzschutzeinrichtung für 11.000 Euro erteilten die Fuchstaler Gemeinderäte mit einer Ausnahme in ihrer jüngsten Sitzung der Verwaltung die Vollmacht, weitere Aufträge für den Bau ohne eigenen Gremiumsbeschluss zu vergeben. Wie Karg hinwies, werde man die Ratsmitglieder zeitnah über die Inhalte informieren. Einen ähnlichen Beschluss hatte man ebenfalls bei einer Gegenstimme bei dem Großprojekt in der Seestaller Mitte mit der Sanierung der Gemeinschaftshalle gefasst.

Gebilligt wurde in der jüngsten Sitzung der Neubau einer Treppenanlage, die in Seestall vom Denkmal an der Kanonikus-Schrott-Straße hinunter zur Ortsstraße führt. Die bestehenden Stufen seien in einem schlechten Zustand, so Karg, und hätten sich zudem auf Privatgrund befunden. Die Kosten für die Granittreppen betragen 29.000 Euro. Dritter Bürgermeister Dr. Walter Reitler wies darauf hin, dass man bei den Besprechungen im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) betont hatte, dass man bestehende Fußwege im Dorf erhalten solle.

Vergeben wurde in der Sitzung schließlich der Auftrag für die Erschließung der acht gemeindlichen Bauplätze nördlich des Kindergartens. Die Ausführung des Kanal- und Wasserleitungsbaus übernimmt zum Angebotspreis von 210.000 Euro das Unternehmen, das derzeit im unmittelbar angrenzenden Gebiet „Ascherfeld“ die Erdarbeiten bei der Verlegung der Fernwärmeleitungen ausführt.