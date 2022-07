Fuchstal

16:03 Uhr

Fuchstal: An den Weldener Weihern gibt es künftig Hörrohre

Im Lechauenwald am Radweg zwischen Kaufering und Zollhaus gibt es bereits ein Hörrohr. Auch an den Weldener Weihern soll es ein ähnliches demnächst geben.

Plus In Fuchstal kann man Natur bald noch intensiver erleben. Die Gemeinde stimmt zu, dass zwei spezielle Hörrohre an den Weldener Weihern aufgestellt werden.

Von Andreas Hoehne

Bei einer Gegenstimme gebilligt wurde vom Fuchstaler Gemeinderat der Antrag der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt, an den Weldener Weihern für die Dauer von fünf Jahren zwei Hörrohre aufzustellen. Wie Zweiter Bürgermeister Stephan Völk erläuterte, sollen diese die Geräusche der Natur verstärken und zur Entspannung anregen. Eines der Hörrohre sei aus Holz, und man könne sich hineinlegen, erklärte er weiter, das zweite, kleinere sei drehbar und aus Metall. Aufstellungsort soll ein Damm zwischen den Weihern sein. Kosten für die Gemeinde entständen keine, so Völk, die Wartung und Betreuung übernehme die Kreisbehörde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .