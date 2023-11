Fuchstal macht mobil – auch ohne Bahn

Plus Carsharing in Kleinformat treffe genau in die Lücke, die das fehlende öffentliche Nahverkehrsangebot auf dem Land hinterlässt, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Zwischen Rufbussen, Sammeltaxis und dem 49-Euro-Ticket hält sich in den ländlichen Gegenden das Vertrauen ins eigene Auto. Am besten so viele wie möglich für so lange, wie es geht, zu fahren. Das hat nicht nur etwas mit Bequemlichkeit zu tun, es lässt sich auch damit begründen, dass die Zuversicht in die Alternativen definitiv aus gutem Anlass mal ins Wanken geraten kann. Ob es mögliche Ausfälle oder Verspätungen sind? Dennoch sind es häufig die Zweit- oder gar Drittwagen, die nur selten bewegt werden. Das kann daran liegen, dass immer mehr Menschen im Homeoffice sitzen oder im Ruhestand nur noch ein Auto benötigen, das zweite aber für Notfälle behalten. Die Idee der Gemeinde Fuchstal, dem Autozoo damit entgegenzuwirken, zwei gemeinschaftliche E-Autos zu besorgen, ist ein angebrachter Ansatz.

Projekt in Fuchstal: Ein Auto für ab und zu

Bis sich das Land, die Deutsche Bahn und Bürgerinnen und Bürger gezwungen sehen, doch auf den öffentlichen Nahverkehr mehr Wert zu legen, können noch ein paar Jahre vergehen. Dass eine Gemeinde stattdessen sagt: "Komm, wir machen euch mit zwei Autos mobil, und dafür überlegt ihr vielleicht, eure Mehrwagen zu verkaufen oder gleich gar nicht anzuschaffen", trifft die Zielgruppe in der Mitte. Der Komfort der eigenen Karosserie geht zwar verloren, gespart wird aber an Steuern, Versicherung und Platz. Zudem schafft man es dennoch pünktlich zum Arzt oder kann vielleicht auch mal einen größeren Einkauf machen, ohne wie ein Lastenesel bepackt durch die Welt und schlechtes Wetter zu stapfen. Natürlich sollte bei weniger gebundenen Terminen auch mal der Bus oder der Fußweg genommen werden, aber es ist mit Spannung zu erwarten, wie das Angebot umgesetzt und angenommen wird.

