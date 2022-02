Fuchstal

vor 48 Min.

Fuchstal: So stoppt das Windrad für den Rotmilan

Plus Im Wald bei Fuchstal sollen drei weitere Windräder errichtet werden. In einem Projekt wird jetzt untersucht, ob sich die Anlagen abschalten, wenn sich geschützte Vögel nähern.

Von Andreas Hoehne und Thomas Wunder

Bei nasskaltem Wetter haben sich im Fuchstaler Gemeindewald am Standort Nord für das Vogelmonitoring Vertreter aus Politik und Wirtschaft auf Einladung von Bürgermeister Erwin Karg zum symbolischen Spatenstich eingefunden. Mit dem deutschlandweit bisher einmaligen Projekt sollen, wie Referatsleiter Gerhard Suttner vom Bayerischen Umweltministerium betonte, erneuerbare Energien und Naturschutz in Einklang gebracht werden. Schon in fünf Jahren könnten Ergebnisse vorliegen, die in die Genehmigung für künftige Windkraftanlagen einfließen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

