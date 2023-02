Fuchstal spielt wieder Vorreiterrolle im Landkreis

Die Gemeinde Fuchstal treibt das Projekt "zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" voran. Geplant ist unter anderem ein Digitallabor.

In einer Liga mit Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln spielt die Gemeinde Fuchstal, zumindest, was das Bundesförderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" anbelangt. Als eine von 229 Kommunen war Fuchstal im vergangenen Oktober hierfür ausgewählt worden und erhielt eine Zusage in Höhe von höchstens 3,4 Millionen Euro an staatlicher Förderung, zusätzlich ist ein Eigenanteil von knapp 400.000 Euro aufzubringen. Wie es jetzt weitergeht, wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Ins Rennen gegangen war die Gemeinde mit dem Vorhaben "Smaragd", was für "Smarte Marktplätze zur resilienten Aktivierung gemeinwohlorientierter Daseinsfürsorge" steht. Um die Förderung zu erlangen, musste, wie berichtet, im vergangenen November auch ein eigenes Kommunalunternehmen gegründet werden. Über den Verlauf und das Vorhaben informierte Thomas Reukauf. Er war vom Kommunalunternehmen in Teilzeit angestellt worden und hatte zusammen mit Corinna Sinken, Sachbearbeiterin für das Förderprogramm "Smart Cities" bei der Gemeinde Fuchstal die Bewerbung verfasst. Kernpunkte sind die Einrichtung eines Digitallabors, die Aufstellung von Lechtalboxen, die Errichtung eines Solar-Carports, die Begrünung des Zentrums in Leeder sowie die Einrichtung eines Zukunftsrats, der mit einem Fond ausgestattet werden soll. Daneben sollen im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes die Möglichkeit eines Rufbusses geprüft werden.

Aus einer früheren Schusterwerkstatt soll ein Digitallabor werden

Das Digitallabor soll in einem Gebäude unmittelbar neben dem Rathaus in der Bahnhofstraße angesiedelt werden. Dieses, eine ehemalige Schusterwerkstatt und bis 1999 ein Schuhgeschäft, war von der Gemeinde erworben und an zwei Parteien vermieten worden, eine davon ist mittlerweile allerdings ausgezogen, sodass nach einem Umzug im Haus im Erdgeschoss Raum zur Verfügung steht. Als Projektort solle es den Beteiligten zum Austausch für die Ideen dienen und mit "digitalen Helferlein", so Reukauf, wie mit digitaler Tafel und Tablets, ausgestattet werden. Hierzu müssten die Räumlichkeiten umgebaut werden, damit sie ein Format hätten, das die Leute mögen, so der Experte weiter.

In der Lechtalbox, voraussichtlich in der Bahnhofstraße, sollen in Absprache mit dem örtlichen Handel regionale Produkte auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten angeboten werden. Der Solar-Carport könnte auf dem ehemaligen Schlichtherle-Grundstück südlich der Waschanlage entstehen, das sich im Gemeindebesitz befindet, und als Ladestation für E-Autos und Busse dienen.

Ein zentraler Punkt ist die Einrichtung des Zukunftsrates, der im Dialog mit dem Kommunalunternehmen und dem Gemeinderat über die Förderung von Maßnahmen entscheidet. Er solle aus etwa zehn Personen, wie etwa aus dem Gemeinderat oder den Vereinen und für einen begrenzten Zeitraum bestehen und einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Mit dabei sollten die Senioren- und Behindertenbeauftragten sein. Ob hierzu eine Wahl stattfindet, ist noch offen. Zur Vorbereitung soll auch eine Online-Befragung stattfinden.

Neben dem Gemeinderat soll es auch einen Zukunftsrat geben

Hintergrund des Förderprojektes, das seinerzeit noch Innenminister Horst Seehofer (CSU) in seiner Zuständigkeit für Bau und Heimat mit einer Höhe von 250 Millionen Euro aufgelegt hatte, war das Aussterben der Innenstädte. Im Zusammenhang mit der Antragstellung habe es unzählige Fragen gegeben, und so sei es, so Reukauf, "ein gespielter Witz", dass ausgerechnet das kleine Fuchstal im vergangenen Oktober die Mitbewerber zu einer bundesweiten Vernetzungskonferenz eingeladen hatte. Es gebe nur ganz wenige Gemeinden, die so etwas anpackten, meinte er weiter, Fuchstal sei eben eine Macherkommune und erwähnte in dem Zusammenhang den Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid als "geistigen Vater" des Antrags.

Im Mai soll die Umsetzung des Projekts beginnen

Da die Zeit drängte, bereits für 2022 mussten die Ausgaben getätigt werden, wurden noch im Dezember sechs Machbarkeitsstudien und Konzepte für die einzelnen Komponenten mit einem Volumen von über 200.000 Euro vergeben. Dafür hatte der Gemeinderat Bürgermeister Erwin Karg die Vollmacht erteilt, den jeweils wirtschaftlichsten Bieter auszuwählen. Für die Umsetzung haben die drei beauftragten Firmen drei bis fünf Monate Zeit, sodass man voraussichtlich im Mai dieses Jahres mit der Umsetzung der Maßnahmen beginnen könne. Die Laufzeit des Projektes, das mittlerweile beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit Ministerin Klara Geywitz (SPD) angesiedelt ist, endet im August 2025.