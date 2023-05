Funktioniert die Rumänische Tanne als Klimaretter?

Bei einem Waldbegang im Fuchstal wird ein deutschlandweiter Versuch vorgestellt. Eine neue Tannenart könnte eventuell in Zukunft die heimische ersetzen.

Heuer ließen sich bei regnerischem Wetter erstmals seit dem Jahr 2018 neben Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg auch zehn Mandatsträger sowie die Waldarbeiter von Revierförster Michael Lang durch den Gemeindewald führen, der vom zuständigen Forstbereichsleiter in Fürstenfeldbruck Marc Koch begleitet wurde. Ein besonderes Augenmerk wurde bei der „Fahrt ins Blaue“ auf eine Versuchsfläche der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft Deutschlands gelegt.

Bayerische und Rumänische Fichten wurden im Fuchstal angepflanzt

Der Standort oberhalb des Aschtals gehört zu den ertragreichsten in ganz Europa. Zuständig für die 2500 Quadratmeter große und eingezäunte Fläche des Projektes „Weißtanne 2.0“ ist der pensionierte Förster Meinhold Süß, der in seiner aktiven Zeit schon die Wälder in Fuchstal betreut hatte. Wie Süß erläuterte, wurden an 57 anderen Standorten in ganz Deutschland im Frühjahr 2021 Weißtannen gepflanzt, die eine Alternative zur Fichte darstellen könnten, da sie tiefer wurzle, vom Borkenkäfer verschmäht und sehr alt werde.

Neben den in Bayern gezüchteten Bäumen wurden solche, deren Saatgut aus den letzten Urwäldern Europas in Rumänien stammt, verwendet. Die Tannen hätten sich dort dem Klima mit langen Hitze- und Trockenphasen im Sommer angepasst. Nun werde in den nächsten Jahrzehnten alljährlich der verbliebene Bestand und der Zuwachs bestimmt. Der Versuch sei ergebnisoffen angelegt, so könne es durchaus sein, dass die heimischen den rumänischen Tannen überlegen seien. Erste Unterschiede seien noch nicht festzustellen.

Verbiss ist weiterhin Thema bei Nachverjüngung der regionalen Wälder

Finanziell gesehen, lohne sich der Anbau der Tannen durchaus. Denn bei den Fichten falle zuvor ein hoher Anteil der Rotfäule, dem Borkenkäfer oder dem Sturm zum Opfer. Ganz massiv geschehen war dies im Ascher Eichholz. Auf einer großen Fläche steht keine der 60- bis 70-jährigen Fichten mehr. Vorsorglich hatte man hier jedoch im Schutz des Bestandes bereits Buchen untergepflanzt.

Warum dieser Standort auf Dauer für Fichten nicht geeignet ist, zeigte er dann anhand der Bodenprobe, die er mit dem Bohrstock entnommen hatte. Denn ab 40 Zentimetern Tiefe sei hier nur noch Kies zu finden, zudem gebe es viel Kalk, wie er mit Salzsäure nachwies. Neben dem Boden spielten auch die Lichtverhältnisse eine Rolle. Wichtig sei es aber, bei der Baumauswahl ebenso auf verschiedene Karten zu setzen, um das Risiko zu streuen. Im Übrigen berate er die Waldbesitzerinnen und -besitzer in dieser Frage gerne, auch wenn es nur um eine Fläche von 50 Quadratmetern gehe, fügte Lang hinzu. Er sprach ebenfalls die Naturverjüngung durch den Samenflug an. Damit diese Bäume ebenso wie die Anpflanzungen auch ohne Zaun eine Chance hätten, müssen die Jägerinnen und Jäger mitspielen.

