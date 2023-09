Gemeinderat stimmt der Amtsniederlegung von Wolfram Ruoff zu

Plus Das Gemeinderatsmitglied hatte Mitte August aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Der Nachrücker steht bisher nicht fest.

Einstimmig bestätigt wurde in der jüngsten Fuchstaler Gemeinderatssitzung die Amtsniederlegung von Wolfram Ruoff. Dieser hatte, wie von uns berichtet, Mitte August aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Vorausgegangen waren Konflikte zwischen ihm und Bürgermeister Erwin Karg. Wie Zweiter Bürgermeister Stephan Völk erklärte, der in der Sitzung Karg vertrat, wäre eine Angabe von Gründen für den Verzicht auf das Mandat nicht erforderlich gewesen. Den ersten Nachrücker auf der Neuen Liste Fuchstal, Andreas Beisch, habe man angeschrieben und dieser habe das Amt ausgeschlagen. Von der nach den Stimmergebnissen folgenden Bewerberin Heidrun Hausen stehe die Antwort noch aus.

Kommentiert wurde in der Sitzung der Rücktritt von Wolfram Ruoff nicht. Karg war in seinem erst im September erschienenen, aber schon deutlich früher fertiggestellten Beitrag für das Gemeindeblatt „Heimat Fuchstal“ noch davon ausgegangen, dass Ruoff von seinen Wählern bestärkt werde, dass er „als Opposition im Gemeinderat unersetzlich“ sei und er letztlich doch weitermache.