Bei bestem Frühlingswetter und einem beeindruckenden Bergpanorama fand am 6. April 2025 die Gesamtsiegerehrung des Schöffel Kids Cups für die Saison 2024/25 in der Fuchstalhalle statt. Ausgerichtet wurde das sportliche Saisonfinale vom SC Asch – und der legte sich ordentlich ins Zeug.

Zum Auftakt erwartete die Besucher ein üppiges Kuchenbuffet sowie herzhaftes Catering von Willi Bollmann. Für frische Cocktails sorgte Sascha Langer, der mit seinen bunten Kreationen echtes Urlaubsfeeling aufkommen ließ. Während sich die Halle allmählich füllte, begrüßte Robert Steger, Vorstand des SC Asch, die zahlreichen Gäste mit einer herzlichen Willkommensansprache. Auch Bürgermeister Erwin Karg – selbst Mitglied im Verein – ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte an die versammelte Sportfamilie zu richten. Besonderes Highlight des Tages war der Besuch von DSV-Skifahrer und Ehrengast Simon Jocher, der nicht nur die Gesamtsiegerehrung übernahm, sondern sich im Anschluss auch geduldig Zeit für Interviews, Selfies und Autogramme nahm. Ein echtes Erlebnis für die jungen Sportlerinnen und Sportler! Zwischendurch sorgten schwungvolle Tanzeinlagen der Tanzgruppe TSS Denklingen für Abwechslung und beste Unterhaltung. Ein herzliches Dankeschön geht an den Hauptsponsor Schöffel sowie an Hallingers aus Landsberg für die großzügige Unterstützung. Auch das Gartencenter Gilg trug mit einer wunderschönen Blumendekoration zum stimmungsvollen Ambiente der Veranstaltung bei.

Ohne das Engagement zahlreicher Helferinnen und Helfer im Hintergrund, wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen – auch ihnen gebührt ein riesiges Lob. Dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war, zeigte sich nicht zuletzt in den vielen positiven Rückmeldungen der Gäste, die die hervorragende Organisation und liebevolle Umsetzung lobten. Der SC Asch kann stolz sein: Mit Teamgeist und guter Laune wurde der Schöffel Kids Cup gebührend verabschiedet – und macht jetzt schon Lust auf die nächste Saison.

