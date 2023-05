Grundschüler aus Fuchstal raten mit bei ZDF-Quizshow "1, 2 oder 3"

Drei Grundschüler aus Fuchstal sind am Wochenende in dem Quizformat zu sehen, bei dem Teilnehmer auf die richtige Antwort springen müssen.

1, 2 oder 3. In der ZDF-Quizshow sind am Samstag zwei Schüler und eine Schülerin der Grundschule Fuchstal zu sehen. Lennard, Paula und Luca besuchen die vierte Klasse und müssen sich als Rateteam mit dem Thema "Spektakuläre Schwärme" auseinandersetzen. Viele Tierarten bilden Schwärme. Stare und Heuschrecken fliegen im Schwarm, Fische auch und Flamingos tanzen sogar im Schwarm. Aber warum eigentlich? Und wieso stoßen die Tiere dabei nicht zusammen?

Darüber rätseln neben dem Team aus Fuchstal auch eines aus Wied und Paris. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Ausgestrahlt wird die Sendung am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr bei Kika und am 28. Mai um 8.35 Uhr im ZDF. Die Folge ist jetzt schon in der ZDF-Mediathek zu sehen.