Hoher Sachschaden nach missachteter Vorfahrt in Fuchstal

Ein 80-Jähriger aus dem südlichen Landkreis war am Samstag gegen 9.20 Uhr auf der Lechsbergstraße in Asch in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Dorfstraße missachtete laut Polizei ein 48-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis die Vorfahrt des von links kommenden Autofahrers und kollidierte mit dessen Beifahrerseite. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

