In Fuchstal kann ein neues Pflegeheim gebaut werden

Das an der Josef-Schöner-Straße geplante Pflegeheim mit 92 Betten wird einstimmig befürwortet. Warum in Leeder höher als am Chiemsee gebaut werden darf.

Grünes Licht gegeben hat der Fuchstaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für das Pflegeheim am östlichen Ortsrand von Leeder. In dem H-förmig angelegten Gebäude mit drei Stockwerken und einem Dachgeschoss werden 92 Pflegebetten, diverse Nebeneinrichtungen und 19 Wohnungen untergebracht. Dem von dem Bauträger Erl-Bau aus Deggendorf gestellten Bauantrag stimmten alle 15 anwesenden Ratsmitglieder sowie Bürgermeister Erwin Karg zu. Das Grundstück hatte die Gemeinde bereits 2020 an Erl-Bau verkauft.

Lediglich Wolfram Ruoff (Neue Liste) äußerte Bedenken, denn das Pflegeheim des gleichen Unternehmens in Grassau am Chiemsee, das man sich mit seinem alpenländischen Stil zum Vorbild genommen hatte, komme mit zwei Stockwerken und dem Dachgeschoss aus. Doch schließlich habe auch er der Aufstockung zugestimmt, meinte Ruoff und erklärte ebenfalls sein Einvernehmen.

Das Pflegeheim wird acht Zentimeter niedriger als der Wärmetopf

Mit der Genehmigung des weiteren Stockwerkes wollten die Ratsmitglieder verhindern, dass weiterer Grund versiegelt wird, wenn freistehend Appartements für das Pflegepersonal errichtet werden. Von den 19 jeweils 50 Quadratmeter großen Wohnungen sind 13 zweckgebunden für die Beschäftigten, die sechs anderen können vom Bauträger frei verkauft werden. Angesichts der nun beträchtlichen Firsthöhe von 15,92 Metern meinte Bürgermeister Karg, den genau 16 Meter hohen Wärmetopf, der sich etwa 400 Meter östlich vom Pflegeheim befindet, habe man sogar etwas tiefer gelegt, um auf die öffentliche Kritik zu reagieren. Zu entscheiden hätten die Gemeinderäte lediglich noch, ob die Bretter der Fassadenverkleidung waagrecht oder senkrecht angebracht werden sollen, am Ende verzichtete man aber auf ein Votum.

Zwei wesentliche Einwände hatten die Träger der öffentlichen Belange gegen die 23. Änderung des Fuchstaler Flächennutzungsplans, mit dem die betreffende landwirtschaftliche Fläche in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt wird. So sprach die Untere Baubehörde im Landratsamt wie schon beim Bebauungsplan von einer Beeinträchtigung des Ortsbildes durch das völlig frei stehende Gebäude auf der Ostseite der Josef-Schöner-Straße. Man werde dem durch eine entsprechende Eingrünung begegnen, hieß es in der Entgegnung des Planers hierzu.

Bislang leben auf dem künftigen Bauplatz auch Feldlerchen

Die Untere Naturschutzbehörde griff das Ergebnis des artenschutzrechtlichen Gutachtens auf, in dem festgestellt wurde, dass die Ausweisung der Fläche für Bauzwecke einen Eingriff in den Lebensraum der Feldlerche darstelle. Zum Ausgleich muss anderswo eine naturnahe Fläche ausgewiesen werden.

Bei der ersten Behandlung der Planung wurden vor allem der Standort am Ortsrand, die Höhe und die Riegelbildung des Bauwerks bemängelt. Zumindest Letzterem wurde durch eine Drehung des Komplexes begegnet. Erl-Bau hat schon über 100 Projekte im Bereich der Senioren-Immobilien verwirklicht. Nach der Fertigstellung durch die eigene Baufirma wird die Einrichtung durch Investoren abgelöst, die jeweils ein Pflegezimmer mit einem Anteil an den Nebeneinrichtungen erwerben. Erl-Bau sucht auch den Träger des Pflegeheims, im Fall von Fuchstal wurde er bislang noch nicht genannt und sorgt für eine langfristige Verpachtung.

Welche Bedeutung die Pflege-Branche in Fuchstal hat

Nach dem Bau des Heims ist Fuchstal in Bezug auf Pflege noch besser aufgestellt. Die Mobile Pflege Fuchstal betreut zu Hause, unterhält zwei Tagesstätten, eine Kurzzeitpflege und eine Senioren-Wohngemeinschaft. Der Pflegedienst an der Romantischen Straße ist ebenfalls in der häuslichen Pflege tätig. Insgesamt beschäftigen beide Unternehmen etwa 100 Personen ganz oder teilweise. Beim Betrieb des Pflegeheims sollen 60 Vollzeitstellen geschaffen werden, davon ein Drittel in der Hauswirtschaft, zwei Drittel in der Pflege.