In Fuchstal klauen Schüler den Maibaum der Mittelschule

In der Mittelschule in Fuchstal verschwindet der Maibaum. Die erfolgreichen Diebe kommen aus den eigenen Reihen, verdächtigt werden aber zunächst andere.

Früh übt sich, was später ein geschickter Maibaumklauer werden will. Nach diesem Motto handelten die Neuntklässler Philip, Lukas, Michi, Jakob, Michelle, Linus und Nico der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule Fuchstal. Unmittelbar nach ihrer praktischen Quali-Prüfung juckte es sie gewaltig in den Fingern, als sie den weiß grundierten Maibaum ihrer Schule im Erdgeschoss liegen sahen.

Gelegen kam der Schülerin und ihren Mitschülern, dass Landwirtssohn Lukas Gast den Führerschein für eine Zugmaschine besitzt. So wurde am Nachmittag ein Anhänger auf den Parkplatz der Lehrkräfte bugsiert und der etwa zwölf Meter lange Stamm fachgerecht verladen und beim Transport gesichert. Eingelagert wurde er dann auf dem Bauernhof der Familie Gast außerhalb von Leeder. Um für etwas Verwirrung zu sorgen, wurde zuvor noch der alte Maibaum, der im Pausenhof gelagert war, auf die leeren Stützen gelegt. So schienen sich am nächsten Morgen das noch anstehende Aufmalen des Rautenmusters wie von Geisterhand erledigt zu haben.

Die Rektorin reagiert mit Humor auf den Maibaumklau

Rektorin Eva-Maria Klein nahm den Schülerstreich gelassen und mit Humor auf, zumal schon nach kurzen Verhandlungen der Baum unbeschädigt und zeitgerecht wieder in die Schule zurückkam. Zum Scheitern verurteilt war allerdings der Plan der Neuntklässler, dass die ganze Klasse als Auslöse in der Prüfung die Note eins bekäme. Immerhin sprangen dann ein Weißwurstessen und zwei Kästen Spezi bei dem Diebeszug heraus.

Erfahrung mit Maibaumdieben hat man an der Fuchstaler Schule bereits in der Vergangenheit gesammelt. Denn vor der ersten Aufstellung im Jahr 2018 war ein Trupp aus dem benachbarten Kindergarten der „Übeltäter“, sodass die Rektorin nach der Entdeckung des aktuellen Raubzugs zunächst dort nachgefragt hatte. Seinerzeit kam man auch nicht so günstig weg wie dieses Mal, denn als Auslöse musste die Schule 170 Eisportionen, aber "keine billigen", wie es damals in der Forderung hieß, springen lassen und zudem die Kleinen zu einer Aufführung einladen. Aufgestellt wird der zurückgegebene Maibaum am Donnerstag, ab 16 Uhr, bei einem Maifest im Pausenhof der Mittelschule an der Freybergstraße.