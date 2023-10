Fuchstal

In Fuchstal müssen Hundehalter nun mehr zahlen

In Fuchstal müssen Hundebesitzerinnen und -besitzer in Zukunft mehr Steuern zahlen.

Plus Der Gemeinderat Fuchstal beschließt, die Hundesteuer um 50 Prozent zu erhöhen. Entlasten soll die gleichbleibende Grund- und Gewerbesteuer.

In den vergangenen Monaten ging es bei den Abstimmungen im Fuchstaler Gemeinderat immer wieder um hohe Sumemn für unterschiedliche Projekte. Vergleichsweise bescheiden muten dagegen die 22.147 Euro an, die man im Vorjahr aus der Hundesteuer erlöste. Trotzdem wurde wie schon in der Vergangenheit auch in der jüngsten Sitzung dieses Thema leidenschaftlich diskutiert. Anlass der Behandlung war eine Neufassung der entsprechenden Satzung. Heraus kam am Ende eine Erhöhung der Gebühren für den Erst- und Zweithund um 50 Prozent.

Gemeinderat einigt sich auf 90 Euro für den Ersthund

Man wolle die bislang geltende Regelung an die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages anpassen, hatte Bürgermeister Erwin Karg vorausgeschickt. Hinzu fügte er, dass der Gemeinde durch die bellenden Vierbeiner erhebliche Kosten entstehen. Denn im Außenbereich gebe es 23 Tonnen für die Aufnahme derer Hinterlassenschaften, die der Bauhof durchschnittlich alle zwei Wochen leere. Im Sommer geschehe das öfter, meinte er, denn dann würde durch die Zersetzungsprozesse das Umfeld der Behälter weniger appetitlich aussehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

