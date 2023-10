Fuchstal

06:30 Uhr

Kann sich Fuchstal bei einem Blackout selbst versorgen?

Bei einem Projekt in Fuchstal wird getestet, ob sich die Gemeinde bei einem Ausfall des Verbundnetzes notfalls selbst mit Strom versorgen kann.

Plus Mit den erneuerbaren Energien, in die das Fuchstal investiert, soll auch im Fall eines weitreichenden Stromausfalls, die Notversorgung der Gemeinde gesichtert sein.

Von Andreas Hoehne

Schon wieder gibt es ein Förderprogramm für Fuchstal. Das mit 1,3 Millionen Euro ausgestattete Projekt „Fuchstal leuchtet“ bezeichnet Bürgermeister Erwin Karg sogar als einen Meilenstein für die Gemeinde. Ziel ist es dabei zu erforschen und zu erproben, wie im Falle eines „Blackouts“, einem Ausfall des zentralen Stromnetzes, dank der erneuerbaren Energien am Ort eine Notversorgung sichergestellt werden kann. Da das Vorhaben für das Netz der Zukunft deutschlandweite Relevanz besitzt, beträgt der Eigenanteil der Gemeinde lediglich zwei Prozent der Gesamtsumme, also 26.000 Euro.

Reaktion auf den Wegfall von konventionellen Kraftwerken

An dem Projekt, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird, sind mehrere Hochschulen beteiligt. Unter anderem die Hochschule München mit Professor Georg Kerber, die Technische Hochschule Augsburg mit Professor Michael Finkel und die Technische Universität Braunschweig mit Professor Bernd Engel. Zudem wirkt Elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme an dem Projekt mit. Um die Trennung des Fuchstaler-Teilnetzes vom Verbundnetz zu ermöglichen, wird zudem die LEW Verteilnetz einbezogen. Zusätzlich wird befristet bis Mitte 2026 eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eingestellt. Zum Start des Projektes trafen sich kürzlich Karg, Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid und die zuständige Mitarbeiterin Corinna Sinken mit den Beteiligten des Vorhabens am Wärmetopf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen