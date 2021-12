Kräftiger Zuschuss für Windkraft-Projekt in Fuchstal

Plus In Fuchstal sollen ein Vogelmonitoring und ein Abschaltsystem verhindern, dass Windräder dauerhaft abgeschaltet werden müssen. Warum das vom Freistaat großzügig gefördert wird.

In einer Pressemitteilung haben Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber die Förderhöhe für die im Zusammenhang mit dem Bau der drei weiteren Fuchstaler Windkraftanlagen geplante kameragestützte Abschalteinrichtung zum Vogelschutz bekannt gegeben. Es handelt sich um 2,4 Millionen Euro. Zuvor war ein Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Fuchstal abgeschlossen worden. Aiwanger, dessen Ministerium 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stellt, sieht in dem Projekt eine Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit der Windenergieanlagen zu erhöhen.