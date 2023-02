Lumpiger: Kindergarten überfällt das Fuchstaler Rathaus

Am Lumpigen Donnerstag erobern die Piraten das Fuchstaler Rathaus. Aus Bürgermeister Erwin Karg wird kurz "Erwin der Schreckliche".

Über 100 kleine Piratinnen und Piraten aus dem Kindergarten überfielen am Lumpigen Donnerstag zusammen mit ihren Erzieherinnen das Fuchstaler Rathaus. Auch wenn die Kinder in ihren Sprüchen und Liedern ihm zunächst Schlimmstes androhten, wurde Bürgermeister Erwin Karg, selbst ein bekennender Faschingsmuffel, nach bestandener Prüfung in den Kreis der lustigen Seeräuberschaft aufgenommen.

Ein kleiner Trupp der Kinder war zunächst in das Büro des Gemeindeoberhaupts eingedrungen und hatte ihn ohne Gegenwehr nach draußen befördert. Dabei zeigte sich, dass die Piratenschaft durchaus mit der Zeit geht, den ein Teil benutzte dafür zusammen mit Karg den Aufzug. Vor dem Rathaus erhielt er zunächst das passende Outfit, das Totenkopfhemd in der Größe XXL, die Augenklappe, den Hut und die Hakenhand. Dann ging es zum Aufnahmeritus vor das Luitpoldanwesen.

Karg muss die Aufnahmeprüfung bestehen

Hier musste Karg unter anderem auf einer Planke ein haiverseuchtes Gewässer überqueren, Dosen werfen und Schatz suchen. "Überdurchschnittliches Wissen", wie man ihm bescheinigte, zeigte er schließlich beim Piratenquiz. Die Lektüre der "Schatzinsel" von Robert Louis Stevenson habe ihm dabei geholfen, meinte der Bürgermeister, und empfahl das Jugendbuch den Umstehenden wärmstens. Lediglich auf die Frage, wie denn Piraten an Land heißen, nämlich Landratten, musste er mit dem Hinweis passen, das sei in dem Buch schließlich nicht vorgekommen.

Über diese wacklige Planke führte Kargs Weg zur Piratentaufe. Foto: Andreas Hoehne

Am Ende hatte Fuchstals Bürgermeister 14 funkelnde Golddukaten erspielt, was er mit den Worten, der nächste Haushalt sei nun gesichert, quittierte. Mit dem Schwert taufte ihn ein kleiner Pirat auf den Namen "Erwin, der Schreckliche", den er sich wohl schon zuvor in mancher Gemeinderatssitzung verdient gehabt hätte. Für die Kleinen gab es zum Ausklang Wienerle, die vielen Mamas und Papas durften den Sekt schlürfen, den der Elternbeirat zugunsten des Kindergartens ausschenkte.

Für den Fuchstaler Bürgermeister nicht der erste "Überfall"

Im Laufe seiner Amtszeit hatte Karg schon drei Überfälle durch die Tagesstätte zu erdulden, 2017 wurde er an den Marterpfahl, sprich Maibaum gebunden, wobei die Cowboys Probleme mit der Schleife hatten. Im Jahr darauf wurde der Bürgermeister im dichten Schneetreiben zum Astronaut und zuletzt vor drei Jahren zum erfolgreichen Zauberlehrling befördert. Verschont blieb dieses Mal die Krawatte von Erwin Karg, die er nur am Lumpigen Donnerstag trägt, sonst nämlich tritt er selbst bei hohem Besuch und im Fernsehen schlipslos auf.