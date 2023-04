Mit den Lamas vom Weldener Hof ins Pflegeheim

Plus Für die geistige Fitness und um gute Laune zu verbreiten, besuchen die Lamas vom Weldener Hof gelegentlich Betreuungseinrichtungen.

Nicht nur Menschen haben sinnstiftende Berufe, auch Tiere können diesen nachgehen. Das LT begleitet in einer Artikel-Serie einige bei ihrer Beschäftigung. Dabei lernt man nebenbei auch die Menschen kennen, die mit Begeisterung hinter der Arbeit der Vierbeiner stehen – und jene, die vom Wesen der Tiere profitieren.

Was macht ein Lama im Altenheim? Natürlich für fröhliche Stimmung sorgen. Und da es sich um Herdentiere handelt, kommen Schlappi, Naxos und Buddy lieber als Trio zu Besuch. Möglich machen es Anja und Jürgen Leiner aus dem idyllischen Welden in der Gemeinde Fuchstal und engagiertes Heimpersonal.