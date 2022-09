Motocross-Fahrer flüchtet in Fuchstal vor der Polizei

In Fuchstal flüchtet ein Motocross-Fahrer vor einer Polizeistreife. Hinweise führen zu dem 37-Jährigen, der aber unkooperativ ist.

Zwei Motocross-Fahrer fielen einer Polizeistreife am Freitagnachmittag, 2. September, in Fuchstal auf. An einer der beiden Maschinen war kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrer flüchtete, als er den Streifenwagen bemerkte.

Durchsuchung der Wohnung angeordnet

Im Rahmen der Fahndung erhielt die Polizei Hinweise und traf den Flüchtigen an seiner Wohnanschrift an. Da er sich unkooperativ zeigte, wurde eine gerichtliche Durchsuchung der Wohnanschrift nach der Motocross-Maschine angeordnet und diese von den Beamten gefunden. Den 37-Jährigen aus dem südlichen Landkreis erwartet nun ein Strafverfahren, heißt es im Polizeibericht der Polizeiinspektion Landsberg. (AZ)

