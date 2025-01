Nach Hausbrand in Leeder will ein Freund Hilfe organisieren

„Man muss davon ausgehen, dass das Haus erst in einem Jahr wieder bewohnbar ist“. Das sagt Ludwig Czech, der Vorstand der Feuerwehr Unterdießen. Er meint die Doppelhaushälfte in der Schulstraße im Fuchstaler Ortsteil Leeder, die am Nachmittag des 8. Januar aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrannt ist. Zwar kam Bewohner Christian B. ohne Verletzungen davon, da er nicht im Haus war, als der Brand ausbrach. Doch die Schäden, die das Feuer und das Löschwasser verursachten, sind immens.

Die ausgebrannte Haushälfte in Leeder ist unbewohnbar

Während die andere Hälfte des Doppelhauses lediglich kleinere Schäden am Dach, an der Photovoltaikanlage und an den Fenstern davontrug und weiter von der Familie M. bewohnt werden kann, ist der andere Teil des Hauses komplett zerstört. „Zum Glück kann er wenigstens vorübergehend bei seiner Mutter in Landsberg wohnen“, erzählt Czech, der ein enger Freund des Geschädigten aus Leeder ist. Er versucht über die Facebook-Gruppe „Wir aus Fuchstal“, Hilfe zu organisieren „Christian hat keine Kleidung mehr, das Mobiliar ist völlig kaputt, genauso wie die Küche und wie sämtliche Elektrogeräte, Fernseher, Waschmaschine und Trockner. Der ganze Haushalt ist komplett vernichtet, wahrscheinlich hat auch der Estrich etwas abbekommen“, sagt Czech, der ein Spendenkonto für seinen Freund eröffnen wollte. Doch die Hilfe scheiterte nach Auskunft mehrerer Banken an gesetzlichen Vorgaben. „Das geht leider nicht, so ein Konto kann man nicht zugunsten von Privatpersonen einrichten“, erklärt Czech. Das sei nur zugunsten eines eingetragenen Vereins möglich.

Aktuell sind die Versicherungen am Zug, sie ermitteln jetzt erst einmal die genaue Schadenshöhe. Inoffizielle Schätzungen zufolge liegt der Schaden etwa bei einer halben Million Euro. Die Nachbarn in der Schulstraße kümmern sich um notwendige Kleinigkeiten wie Entgegennahme der Post. Wer helfen möchte, kann sich bei Ludwig Czech melden. Er ist unter der E-Mail-Adresse ludwigczech@web.de erreichbar.