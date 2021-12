Nachhaltigkeitspreis: So reagiert Fuchstals Bürgermeister

Plus Die Gemeinde Fuchstal gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021. Wie die Verleihung in Düsseldorf lief und wie alles 2006 begonnen hat.

Im großen Saal des Maritim Hotels in Düsseldorf war allerhand Prominenz: EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen, Oscarpreisträger Forest Whitaker, Soul-Ikone Joss Stone, Musiklegende Chris de Burgh und Superstar Billie Eilish. Mittendrin auch Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und sein Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid. Und während die Promis einen Ehrenpreis auf der Bühne erhielten, durfte Karg den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Kleinstädte für seine Gemeinde entgegennehmen. Unserer Redaktion erzählt er von einem denkwürdigen Abend und wie die Idee einer nachhaltigen Gemeinde im Jahr 2006 begonnen hat.