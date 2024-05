Fuchstal

Nur Frösche fühlen sich wohl: 1,4 Millionen für die Erneuerung des Sportplatzes

Plus Eine Stunde lang debattierten Fuchstals Gemeinderäte über mögliche Einsparungen und Finanzierungsmodelle für die dringend benötigte Sanierung der Außenanlage.

Von Andreas Hoehne

Knapp 630.000 Euro kostet die Sanierung des Rasenplatzes, auf dem der SV Fuchstal seine Fußballspiele austrägt und das Teil der Schulsportanlage ist. Da gleichzeitig auch noch die Tartan-Laufbahn erneuert und eine große Zisterne zum Auffangen des Regenwassers für die Bewässerung des Platzes gebaut werden soll, klettern die Ausgaben auf stolze 1,4 Millionen Euro. Anlass für Fuchstals Gemeinderäte, in ihrer jüngsten Sitzung etwa eine Stunde lang über Alternativen oder Einsparmöglichkeiten zu diskutieren. Am Ende wurde Bürgermeister Erwin Karg einstimmig beauftragt, die Sanierung voranzutreiben und zunächst in einem kleineren Kreis über eine Kostenaufteilung zu sprechen.

Immer wieder Probleme mit Wasser auf dem Fuchstaler Sportplatz

Eigentümer der Anlagen ist die Gemeinde Fuchstal, weitere Beteiligte sind der SV Fuchstal und der Schulverband als Sachaufwandsträger der Mittelschule, dem zehn Gemeinden im südwestlichen Landkreis angehören. Mit dem Sanierungskonzept beschäftigt hatte sich Marko Münster aus Berglen-Öschelbronn in der Nähe von Stuttgart, dessen Ingenieurbüro sich auf den Neubau und die Sanierung von Freisportanlagen spezialisiert hat, zudem nahm Andreas Oppenrieder als zuständiges Vorstandsmitglied der Abteilung Fußball teil. Mit dem vor rund 45 Jahren gebauten Sportplatz hatte es immer wieder Probleme wegen der fehlenden Wasserdurchlässigkeit gegeben. Zudem gab es wie in den Jahren 2005 und 2014 im Gemeinderat wiederholt hitzige Debatten über die Kostenübernahme für die Platzpflege, Grundlage bildete eine im Jahr 1992 zwischen Gemeinde und Sportverein geschlossene Vereinbarung.

