Fuchstal

07:00 Uhr

Schreiner zur Vier-Tage-Woche: "Es ist wichtig, dass man gerne zur Arbeit geht."

Plus Flexible Arbeitszeiten rücken immer mehr in den Vordergrund der Unternehmensstrukturen. In einer Schreinerei im Fuchstal scheint es gut zu funktionieren.

Von Lisa Gilz

An Freitagen stehen die Maschinen in der Schreinerei Rauh seit Jahresbeginn meistens still. Der kleine handwerkliche Betrieb hat eine Viert-Tage-Woche eingeführt, die für alle Mitarbeiter gilt. Der Wunsch kam nicht von den jungen Mitarbeitern, die man zur Generation Z zählt – aber von einem zweifachen Vater, der sich mehr Zeit mit der Familie wünscht. Der erste Monat sei gut gelaufen, sagt der Hans Rauh. Der Chef genießt es, freitags auch mal länger am Frühstückstisch zu sitzen.

