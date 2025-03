Seestaller Herbst 60plus gibt es seit 15 Jahren

Gut aufgehoben sind die Seniorinnen und Senioren in Fuchstals kleinstem Gemeindeteil Seestall. Denn seit genau 15 Jahren sorgt der Verein „Seestaller Herbst 60plus“ für regelmäßige Treffen, Ausflüge und sportliche Angebote. Von Anfang an leitet Franziska Welz die Gruppierung. Sie wurde bei dem Treffen im Ausweichquartier, dem Ascher Haus der Begegnung, einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Mit Ruth Nehrenheim als Stellvertreterin, Eva Maier als Schatzmeisterin, Heinz Nehrenheim als Schriftführer und Rita Kraus als Beisitzerin wurden auch die weiteren Vorstandsmitglieder wieder gewählt. Die Kasse wird von Margit Depner und Günther Kraus geprüft. In seinem Grußwort lobte Wahlleiter und Fuchstals Dritter Bürgermeister Dr. Walter Reitler die tolle Gemeinschaft im Verein, die so gut klappe und weitergeführt wird. Wenn es mit den Bauarbeiten in der Dorfmitte gut läuft, könne man die Versammlung im kommenden Jahr wieder in Seestall abhalten, stellte Reitler in Aussicht.

In ihrem Rechenschaftsbericht erwähnte Franziska Welz die monatlichen Treffen. Bei der Weihnachtsfeier des Vereins, der 66 Mitglieder zählt, waren 62 Personen anwesend, was einen Rekord bedeutete. Ausflüge führten in den Circus Krone nach München und an den Chiemsee. Die Sportgruppe unternahm 28 Radtouren und elf Wanderungen, herausragte dabei die Fahrt auf dem Alpe-Adria-Radweg von Salzburg nach Grado, an der 13 Seniorinnen und Senioren teilnahmen. Heuer will die gleiche Gruppe von Seestall aus in den Osten Bayerns fahren.

Zu den wichtigsten Helferinnen im Verein zählen mit Lola Bormann, Rita Kraus, Barbara Leiseder, Ruth Nehrenheim und Fini Vogel-Gschwill die Mitglieder des Bewirtungsteams, das bei den Treffen für Kaffee, Kuchen und andere Getränke sorgt. Gelobt wurde von Franziska Welz besonders auch das Ehepaar Kraus, das für den Tischschmuck zuständig ist. Gesprochen wurde bei der Versammlung über das Bergwerk in Peißenberg und den Staffelsee als mögliche Ausflugsziele für dieses Jahr.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.